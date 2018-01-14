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'den açıklaması

Fatih Terimden Arda Turan açıklaması

Deneyimli teknik adam için 'kimseyle bir derdim' yok derken, Fenerbahçe tarafından tepki gösterilen Ozan Tufan meselesi hakkında da yorumda bulundu.
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  • 14 Ocak 2018, Pazar 11:29
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Wilson Wilson

Terim Milli takım ve milandan kovuldu arda Barça dan kovuldu milli takımdan kovulacakken ben yokum dedi her 2 Side vukuatlı başarıları bu tabloda şüpheli Dervalın mirası götürdü 2 Side kendini düzeltmek için geldiler Şenol çok dürüst Çalışkan değeri sonradan 1 nolu hocadır

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 14.01.2018 14:47
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