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Ozan için 6 kulüp sırada!

’de kadro dışı bırakılan için 6 kulüp devreye girdi. Bu kulüplerin Deportivo, Anderlecht, , C. Palace, Cagliari ve Al Gharafa olduğu belirtildi

Ozan için 6 kulüp sırada!
Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın kararıyla kadro dışı bırakılan ve Antalya kampına götürülmeyen Ozan Tufan için transfer iddiaları iyice hız kazandı.

İBRE KATAR'A DÖNEBİLİR
Sporx.com'un servis ettiği habere göre Ozan Tufan için 6 kulübün devrede olduğu ve en ciddi kulübün de İspanyol ekibi Deportivo olduğu belirtildi. Deportivo dışındaki takımların Real Betis, Anderlecht, Crystal Palace, Cagliari ve Bülent Uygun'un çalıştırdığı Katar ekibi Al Grahafa'nın olduğu belirtiliyor. Ozan Tufan ilk aşamada Katar'a gitmek istemediğini belirtse de Avrupa'dan beklenen seviyede bir teklif gelmemesi durumunda ibre Katar'a dönebilir. Önümüzdeki 2 hafta son derece kritik görünüyor. , Ozan Tufan için önceki sezon Bursaspor'a 7 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Şu anda Fenerbahçe 5-6 milyon Euro civarı gelir bekliyor.

TEK BAŞINA ÇALIŞIYOR
Kadro dışı kalan Ozan Tufan, takım Antalya'da çalışırken kendisi Dereağzı Tesisleri'nde idmanlarını sürdürdü.
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