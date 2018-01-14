Ozan için 6 kulüp sırada!

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın kararıyla kadro dışı bırakılan ve Antalya kampına götürülmeyen Ozan Tufan için transfer iddiaları iyice hız kazandı.
İBRE KATAR'A DÖNEBİLİR Sporx.com'un servis ettiği habere göre Ozan Tufan için 6 kulübün devrede olduğu ve en ciddi kulübün de İspanyol ekibi Deportivo olduğu belirtildi. Deportivo dışındaki takımların Real Betis,Anderlecht, CrystalPalace, Cagliari ve Bülent Uygun'un çalıştırdığı Katar ekibi Al Grahafa'nın olduğu belirtiliyor. Ozan Tufan ilk aşamada Katar'a gitmek istemediğini belirtse de Avrupa'dan beklenen seviyede bir teklif gelmemesi durumunda ibre Katar'a dönebilir. Önümüzdeki 2 hafta son derece kritik görünüyor. Fenerbahçe, Ozan Tufan için önceki sezon Bursaspor'a7 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Şu anda Fenerbahçe 5-6 milyonEuro civarı gelir bekliyor.
TEK BAŞINA ÇALIŞIYOR Kadrodışı kalanOzanTufan,takım Antalya'daçalışırkenkendisi DereağzıTesisleri'ndeidmanlarınısürdürdü.
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