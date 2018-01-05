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Hedefte Avrupa var!

Transfer için görüştükleri futbolcular olduğunu söyleyen Teknik Direktörü , “Transferi yaparken Avrupa hedefine giden Göztepe gibi davranmalıyız” dedi

Hedefte Avrupa var!
Göztepe'de iyi bir dönem geçirdiklerini belirten teknik direktör Tamer Tuna, "Sergen Yalçın ve Şenol Güneş'le önemli başarılar yakaladım. Özellikle Beşiktaş'ta Şenol Hoca ile önemli bir tecrübe edindim. Şenol Güneş acısıyla tatlısıyla bu ligin bunca ağırlığını yaşadı. Ben de Göztepe'ye imza attığım ilk günden bugüne kadar olgunlaştım. Ancak kişisel başarım henüz gerçekleşmedi" dedi. Transferde görüştükleri isimler olduğunu belirten Tuna, "Ancak hiçbirinden sonuç alamasak da mevcut futbolcu grubumuz yine başarılı olacak. Transferi yaparken Avrupa hedefine giden Göztepe gibi hareket etmeliyiz" ifadesini kullandı.

MALİ DURUMUMUZ İYİ...
Diğer kulüpler borç batağındayken, kendilerinin böyle bir durum yaşamamasının mutluluk verici olduğunu belirten Tuna, "Ancak hepimiz kesinlikle bütçeyi aşacak hamlelerde bulunmayacağız. Özellikle transferde buna göre pusulamızı ayarlayacağız" diye konuştu.
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