Hedefte Avrupa var!

Göztepe'de iyi bir dönem geçirdiklerini belirten teknik direktör Tamer Tuna,"Sergen Yalçın ve Şenol Güneş'le önemlibaşarılar yakaladım. Özellikle Beşiktaş'taŞenol Hoca ile önemli bir tecrübeedindim. Şenol Güneş acısıyla tatlısıylabu ligin bunca ağırlığını yaşadı. Bende Göztepe'ye imza attığım ilk gündenbugüne kadar olgunlaştım. Ancak kişiselbaşarım henüz gerçekleşmedi" dedi. Transferde görüştükleri isimler olduğunu belirten Tuna, "Ancak hiçbirinden sonuç alamasak da mevcut futbolcu grubumuz yine başarılı olacak. Transferi yaparken Avrupa hedefine giden Göztepe gibi hareket etmeliyiz" ifadesini kullandı.
MALİ DURUMUMUZ İYİ...
Diğer kulüpler borç batağındayken, kendilerinin böyle bir durum yaşamamasının mutluluk verici olduğunu belirten Tuna, "Ancak hepimiz kesinlikle bütçeyi aşacak hamlelerde bulunmayacağız. Özellikle transferde buna göre pusulamızı ayarlayacağız" diye konuştu.
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