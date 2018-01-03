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'a Çin'den dev teklif

Başkanı , Domagoj Vida'nın imza töreninde için Çin'den 35 milyon euroluk bir teklif aldıklarını açıkladı.

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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba 11:57
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