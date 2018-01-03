Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Domagoj Vida'nın imza töreninde adı Everton ile anılan Cenk Tosun'un transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
Cenk Tosun'a Çin'den dev teklif
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Domagoj Vida'nın imza töreninde Cenk Tosun için Çin'den 35 milyon euroluk bir teklif aldıklarını açıkladı.
Etiketler: Cenk Tosun , Fikret Orman , Beşiktaş
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