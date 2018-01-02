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Stoper için geri sayıma geçildi

, Doria ve Tonelli ile 1-2 gün içinde masaya oturulacak...

Stoper için geri sayıma geçildi
Trabzon'da stoper transferi için artık geri sayıma geçildi. Bordo-Mavili Yönetim, 1-2 gün içinde Napoli'den Chiriches, Tonelli ve Marsilya'dan Doria ile masaya oturacak. Yönetimin Doria'yı kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor. Fırtına, FFP nedeniyle yüksek bonservis ücreti ödemek istemiyor.
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