Stoper için geri sayıma geçildi

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Trabzon'da stoper transferi için artık geri sayıma geçildi. Bordo-Mavili Yönetim, 1-2 gün içinde Napoli'den Chiriches, Tonelli ve Marsilya'dan Doria ile masaya oturacak. Yönetimin Doria'yı kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor. Fırtına, FFP nedeniyle yüksek bonservis ücreti ödemek istemiyor.
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