Bana Aminu’yu al başkan

Trabzonspordevre arası transferi için düğmeye bastı... Bordo-Mavili takımda gündeme gelen son isim ise Osmanlıspor forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusuUmar Aminu... Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın başkan Muharrem Usta ile yaptığı görüşmede Nijeryalı oyuncunun alınmasını istediği öğrenildi. Usta'nın önümüzdeki günlerde Başkent temsilcisine resmi teklifte bulunması bekleniyor.
OSMANLI 4-5 MİLYON EURO İSTEYECEK Rıza Çalımbay'ın Aminu'nunalınması durumunda takımabüyük katkı sağlayacağınıbelirttiği bildirildi. Osmanlıspor'unresmi teklif gelmesi durumundaTrabzonspor'danyaklaşık 4-5 milyon Euro bonservisistemesi bekleniyor...Bordo-Mavili yönetim de transferdemaliyeti azaltmak içintakas formülünü gündeme getirmeyehazırlanıyor.
107 MAÇTA 28 GOLÜ BULUNUYOR Osmanlıspor'un genç yıldızı Umar Aminu, bu sezon 20 maçta görev aldı. Nijeryalıyıldız bu maçlarda 6 gol atarken3 de asist yaptı. Başarılı futbolcu, Osmanlı'da 4 sezonda 107 maça çıktı ve 28 gol attı. Aminu, daha önce de 2 sezon Samsunspor forması giymişti.
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