İngiliz basını Cenk Tosun'un alacağı yıllık ücreti açıkladı.
SERVET KAZANACAK
The Sun'ın haberine göre Everton, Cenk Tosun'la kesin olarak anlaştı. İngiliz ekibi yıldız golcüye yıllık 7.5 milyon sterlin (8.5 milyon euro) verecek.
İngiliz basını Cenk Tosun'un alacağı yıllık ücreti açıkladı.
SERVET KAZANACAK
The Sun'ın haberine göre Everton, Cenk Tosun'la kesin olarak anlaştı. İngiliz ekibi yıldız golcüye yıllık 7.5 milyon sterlin (8.5 milyon euro) verecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.