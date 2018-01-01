İngiliz basını Cenk Tosun'un alacağı yıllık ücreti açıkladı.

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The Sun'ın haberine göre Everton, Cenk Tosun'la kesin olarak anlaştı. İngiliz ekibi yıldız golcüye yıllık 7.5 milyon sterlin (8.5 milyon euro) verecek.