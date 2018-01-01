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Piyango 'a vurdu

İngiliz basını 'un alacağı yıllık ücreti açıkladı.

SERVET KAZANACAK
The Sun'ın haberine göre Everton, Cenk Tosun'la kesin olarak anlaştı. İngiliz ekibi yıldız golcüye yıllık 7.5 milyon sterlin (8.5 milyon euro) verecek.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi 15:06
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