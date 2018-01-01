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Everton ne yapıyor? Şimdi de o isim!

'ın yıldızlaşan ismi 'u kadrosuna katması an meselesi olan Everton, bir başka Türk oyuncuyla da ilgileniyor: !

Everton ne yapıyor? Şimdi de o isim!

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo gazetesinden Gabriel Sans'ın haberine göre 'ın Everton'a gitmesi söz konusu. Everton'ın bu de istekli olduğu belirtilen haberde Arda için Arsenal seçeneğinin de masada olduğu da ifade edildi. İngiliz ekibinin Arda'nın yüksek maaşı konusunda ise indirim isteyeceği gelen bilgiler arasında.

EVERTON'IN MENAJERİ 'GOLCÜ' DEMİŞTİ
Everton menajeri Sam Allardyce ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Eğer alabilirsek bir golcüye ihtiyacımız var. Ara transfer döneminde buraya oyuncu bakıyoruz. Alabilirsek forvet transferi yapacağız. Daha fazla gol atmamazı gerekiyor" demişti.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi 19:11
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