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Beni 2. devre görün

gerçek patlamayı 2018’de yapacağını söyleyerek, “Beni 2. devre görün” diye konuştu

Beni 2. devre görün
Kartal'ın İspanyol golcüsü Negredo 2. yarının başlamasıyla birlikte bambaşka bir kimliğe bürüneceğini söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Beni 2. yarı görün. Bu takımda şampiyonluk yaşamak istiyorum. Kendime olan güvenim tam" ifadesini kullandı
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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