Beni 2. devre görün

Kartal'ın İspanyol golcüsü Negredo 2. yarının başlamasıyla birlikte bambaşka bir kimliğe bürüneceğini söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Beni 2. yarı görün. Bu takımda şampiyonluk yaşamak istiyorum. Kendime olan güvenim tam" ifadesini kullandı