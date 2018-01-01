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Terim 'yı geri istedi

Terim Brumayı geri istedi

Aslan'ın hocası 'in ikinci yarıda kadrosunda görmek istediği isimlerden birinin de olduğu öğrenildi.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi 10:05
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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sevdam tr sevdam tr

bu gidisle terim gs yi batirip gidecek ve cebini dolduracak

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cevapla 01.01.2018 12:12
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