Aslan'ın hocası Fatih Terim'in ikinci yarıda kadrosunda görmek istediği isimlerden birinin de Bruma olduğu öğrenildi.
Terim Bruma'yı geri istedi
Etiketler: Fatih Terim , Bruma
Aslan'ın hocası Fatih Terim'in ikinci yarıda kadrosunda görmek istediği isimlerden birinin de Bruma olduğu öğrenildi.
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bu gidisle terim gs yi batirip gidecek ve cebini dolduracak
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