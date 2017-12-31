Yüzde 60 Criscito, yüzde 40 Jean Mota

CRİSCİTO BU HAFTA BELLİ OLUR
Bu adaylardan ilki Zenit'te forma giyen İtalyan Criscito. Diğeri ise Santos'lu Jean Mota. Criscito için Zenit kulübüyle olan iyi ilişkiler kullanılıyor. Bu hafta içinde müsbet veya menfi bir sonuç çıkacak.
FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR
Criscito'nun Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor olması bu transferi kolaylaştıran bir başka etken. Criscito transferi olmazsa ibre daha önce menajeri ile temas kurulan Santos'lu Juan Mota'ya dönecek.
JEAN MOTA FENER'İ TAKİP EDİYOR
Jean Mota geçtiğimiz günlerde twitter hesabından Fenerbahçe'yi takibe almıştı. Criscito olmazsa Santos kulübüne kiralama teklifi yapılacak. Bonservisi 13 milyon Euro civarında olduğu için satın alma opsiyonu zor.
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