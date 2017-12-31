ÖNEMLİ BÖLÜMÜ PEŞİN İSTENDİ
Başkan Fikret Orman'ın ödemenin önemli bir bölümünü peşin istediği ve bir sonraki satıştan da Cenk Tosun için pay istediği belirlendi. Ayrıca Cenk'in Everton'da belli gol barajını aşması durumunda Beşiktaş'ın kasasına ekstra gelirler girecek. Everton'un ligde elde edeceği sıralamada da Kartal'a prim olarak dönecek.
CENK HER AN EVERTON'LU OLABİLİR
Beşiktaş Everton'la görüşmelerini imza aşamasına getirirken bu transferin bitmesi bekleniyor. Bu gelişmeler yaşanırken Cenk Tosun eşiyle birlikte İngiltere'nin Londra kentine gitti. Cenk İngiltere'ye tatil için gittiğini söylemesine rağmen asıl gitme nedeninin imza atmak olduğu öğrenildi. Beşiktaş, Everton'la anlaşır anlaşmaz Cenk imzayı atacak.
BEŞiKTAŞ'TA 64 GOLÜ VAR
Cenk Tosun Beşiktaş'ta 4. sezonunu yaşıyor. Golcü yıldız 4 sezonda 124 resmi karşılaşmada forma giyerken rakip ağları 64 kez havalandırdı.
FRANKFURT ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Cenk Tosun Alman ekibi Frankfurt'un altyapısından yetişti. Golcü futbolcu 4 sezon da Gaziantepspor formasını giydi. Cenk Tosun G.Antep'te de fileleri 49 kez havalandırmayı başardı.
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