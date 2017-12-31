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Yol Durumu
  1. Cenk satılır satılmaz ilk hedef Gignac
  2. Bomba gibi gitti bomba gibi dönecek

Cenk 'da imza an meselesi

, ’ın önerdiği 20 milyon pound+bonus teklifine 25 milyon pound+bonus cevabını verdi. Olumlu cevap aldı. Yönetim Everton'la anlaşma noktasına yakın. Eşiyle 'ya tatil için giden Cenk anlaşma sağlandığı an resmi imzayı atacak

Cenk Londrada imza an meselesi
Beşiktaş' ta Cenk Tosun artık Everton'a çok yakın... Siyah- Beyazlı takımda son 2 sezonda sergilediği başarılı performansla Avrupa'nın devlerini peşine takan golcü futbolcu için Everton'la görüşmelerde sona geldi. İngiliz kulübü Cenk için Beşiktaş Yönetimi'ne 20 milyon pound+5 milyon bonus önerdi. Fikret Orman'ın Everton'dan 25 milyon pound+5 milyon pound istedi. 2 taraf görüşmelerde son detayları görüşüyor.

ÖNEMLİ BÖLÜMÜ PEŞİN İSTENDİ
Başkan Fikret Orman'ın ödemenin önemli bir bölümünü peşin istediği ve bir sonraki satıştan da Cenk Tosun için pay istediği belirlendi. Ayrıca Cenk'in Everton'da belli gol barajını aşması durumunda Beşiktaş'ın kasasına ekstra gelirler girecek. 'un ligde elde edeceği sıralamada da Kartal'a prim olarak dönecek.

CENK HER AN EVERTON'LU OLABİLİR
Beşiktaş Everton'la görüşmelerini imza aşamasına getirirken bu transferin bitmesi bekleniyor. Bu gelişmeler yaşanırken Cenk Tosun eşiyle birlikte İngiltere'nin kentine gitti. Cenk İngiltere'ye tatil için gittiğini söylemesine rağmen asıl gitme nedeninin imza atmak olduğu öğrenildi. , Everton'la anlaşır anlaşmaz Cenk imzayı atacak.

​BEŞiKTAŞ'TA 64 GOLÜ VAR
Cenk Tosun Beşiktaş'ta 4. sezonunu yaşıyor. Golcü yıldız 4 sezonda 124 resmi karşılaşmada forma giyerken rakip ağları 64 kez havalandırdı.

FRANKFURT ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Alman ekibi Frankfurt'un altyapısından yetişti. Golcü futbolcu 4 sezon da Gaziantepspor formasını giydi. Cenk Tosun G.Antep'te de fileleri 49 kez havalandırmayı başardı.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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