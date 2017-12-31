Neto: Her zaman hazır olacağım

İlk yarının son 6-7 haftalık bölümünde Konya maçı hariç yedek kalan Luis Neto bunu sorun etmiyor. Çok iyi çalıştığını, kendisini hep hazır tuttuğunu belirten Portekizli futbolcu, "Konya maçı bunun ispatıdır. İyiperformans sergilediğimiz düşünüyorum.Bundan sonra da böyleolacak. Çalışıp forma için savaşacağım" dedi. Portekiz Milli takımı'na düzenli olarak çağrıldığını söyleyen Neto, "Formuma dikkat etmek vedaha çok oynamak zorundayım" ifadesini kullandı.
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