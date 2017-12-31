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Neto: Her zaman hazır olacağım

Son haftalarda yedek kalan , “Ben çalışacağım ve hep hazır olacağım. Bunun ispatı da Konya maçıdır” dedi

Neto: Her zaman hazır olacağım
İlk yarının son 6-7 haftalık bölümünde Konya maçı hariç yedek kalan Luis Neto bunu sorun etmiyor. Çok iyi çalıştığını, kendisini hep hazır tuttuğunu belirten Portekizli futbolcu, "Konya maçı bunun ispatıdır. İyi performans sergilediğimiz düşünüyorum. Bundan sonra da böyle olacak. Çalışıp forma için savaşacağım" dedi. Portekiz Milli takımı'na düzenli olarak çağrıldığını söyleyen Neto, "Formuma dikkat etmek ve daha çok oynamak zorundayım" ifadesini kullandı.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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