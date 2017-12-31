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’da zirvesi

Çalımbay’ın Usta’ya, “Zirveye oynayacaksak takviye yapmalıyız” dediği öğrenildi. Usta ise , “ yapacağız ama oyuncu satmalıyız” dedi. Çalımbay, "Stoper şart... Mas giderse sol bek alacağız... Kanatlar için de isimleri belirledik ama fazla para istediler. Vazgeçtik" şeklinde konuştu

İstanbul’da transfer zirvesi
Trabzon Başkanı Muharrem Usta ile Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 'da bir araya gelerek zirvesi gerçekleştirdi. Çalımbay'ın "Zirveye oynayacaksak mutlaka takviye yapmalıyız" dediği, Usta'nın da "Ne gerekiyorsa yapalım. Ancak bazı oyuncuları göndermemiz veya satmamız gerekecek" yanıtını verdiği öğrenildi.

BOCA'DAN CEVAP BEKLİYORUZ
Çalımbay, Başkan Usta ile yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, "Stoper transferi şart. Mas giderse sol bek alacağız. Boca'dan gelecek cevabı bekliyoruz" diye konuştu.

İNANILMAZ FİYAT SÖYLEDİLER
Teknik direktör Rıza Çalımbay, "Kanatlara da yüzde yüz 1-2 oyuncu almak için başkanımızla anlaştık. Hatta belirlediğimiz bazı oyunculara teklif yaptık. Ama inanılmaz bir fiyat söylediler ve vazgeçtik" dedi.

LİSTESİ BİR HAYLİ KABARIK
Trabzon'un transfer listesinde Rodrigo Moledo, Vlad Chiriches, Tonelli, Doria, Aziz Behich yer alıyor... Bordo-Mavili yöneticilerin önümüzdeki hafta transferde somut adımlar atması bekleniyor.

YUSUF VE ABDÜLKADİR'E YÜZDE 400 ZAM!
Trabzon Yönetimi, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün maaşına zam yapmaya hazırlanıyor. Yusuf yılda 1.2 milyon TL, Abdülkadir ise 600 bin TL alacak. Yazıcı'nın aylık ücreti 25 bin TL'den 100 bin TL'ye çıkacak. Abdülkadir'in ise 10 bin olan ücreti 50 bin TL'ye yükselmiş olacak.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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