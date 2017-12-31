İstanbul’da transfer zirvesi

Çalımbay’ın Usta’ya, “Zirveye oynayacaksak takviye yapmalıyız” dediği öğrenildi. Usta ise , “Transfer yapacağız ama oyuncu satmalıyız” dedi. Çalımbay, "Stoper şart... Mas giderse sol bek alacağız... Kanatlar için de isimleri belirledik ama fazla para istediler. Vazgeçtik" şeklinde konuştu
Trabzon Başkanı Muharrem Usta ile Teknik Direktör Rıza Çalımbay, İstanbul'da bir araya gelerek transfer zirvesi gerçekleştirdi. Çalımbay'ın "Zirveye oynayacaksak mutlaka takviye yapmalıyız" dediği, Usta'nın da "Ne gerekiyorsa yapalım. Ancak bazı oyuncuları göndermemiz veya satmamız gerekecek" yanıtını verdiği öğrenildi.
BOCA'DAN CEVAP BEKLİYORUZ Çalımbay, Başkan Usta ile yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, "Stoper transferi şart. Mas giderse sol bekalacağız. Boca'dan gelecek cevabı bekliyoruz" diye konuştu.
İNANILMAZ FİYAT SÖYLEDİLER Teknik direktör Rıza Çalımbay, "Kanatlara da yüzde yüz 1-2 oyuncu almak için başkanımızla anlaştık. Hatta belirlediğimiz bazı oyunculara teklif yaptık. Ama inanılmaz bir fiyat söylediler ve vazgeçtik" dedi.
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