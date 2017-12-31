Cenk satılır satılmaz ilk hedef Gignac

Beşiktaş Yönetimi, Cenk Tosun'a satarsa Meksika'nın Tigres takımında oynayan Gignac için düğmeye basacak. Aynı zamanda Boyko ve Aras'ı göndererek yabancı oyuncu fazlalığını çözmeye çalışan yönetim böylece Fransız golcüye kontenjan açacak.
DEVRE ARASI Beşiktaş Yönetimi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gignac'ı devre arasında bonservis bedeli ödemeden almayı planladığı ve bunun için her kozu oynayacağı belirlendi. Demba Ba için ise yönetim hala kararsız.
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Beşiktaş Tigres'le olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız golcü Gignac'ı renklerine bağlamak için Meksika kulübünü ikna etmeye çalışacak.
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