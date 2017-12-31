Bild’den Aaron Hunt iddiası

Alman gazetelerinden Bild, Hamburg'un ofansif orta saha oyuncusu Aaron Hunt'un sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmadığını yazdı. Gazete eşi ve menajeri Türk olan Hunt için Beşiktaş'ın da devrede olduğunu okurlarına duyurdu. Bild, "Hunt'un 2018 yılında Türkiye'de oynaması yüksek ihtimal" diye yazdı. 31 yaşındaki yıldızın Hamburg'la masaya oturmamasını Beşiktaş'a olan ilgisine bağlayan gazete, "Hunt'u Beşiktaş'ın dışında Başakşehir ve Antalyaspor da istiyor. Ancak Hunt, Beşiktaş'ı büyük takım olması nedeniyle istiyor. Bu konuda önemli gelişmeler yaşanabilir" yorumunu yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.