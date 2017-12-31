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Bild’den iddiası

Bild’den Aaron Hunt iddiası
Alman gazetelerinden Bild, Hamburg'un ofansif orta saha oyuncusu 'un sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmadığını yazdı. Gazete eşi ve menajeri Türk olan Hunt için 'ın da devrede olduğunu okurlarına duyurdu. Bild, "Hunt'un 2018 yılında Türkiye'de oynaması yüksek ihtimal" diye yazdı. 31 yaşındaki yıldızın Hamburg'la masaya oturmamasını Beşiktaş'a olan ilgisine bağlayan gazete, "Hunt'u Beşiktaş'ın dışında Başakşehir ve Antalyaspor da istiyor. Ancak Hunt, Beşiktaş'ı büyük takım olması nedeniyle istiyor. Bu konuda önemli gelişmeler yaşanabilir" yorumunu yaptı.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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