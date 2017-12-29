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Seçim için kritik gün

Başkan adayları bugün 18.00’e kadar yönetim listelerini verecek... Gözler ’ta

Seçim için kritik gün
20 OCAK tarihinde yapılacek olan olağanüstü genel kurul öncesinde bugün kritik saatler yaşanacak... Başkanlığa aday olacak isimlerin, saat 18.00'e kadar ilgili belge ve listelerini divan kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor. Şu ana kadar mevcut başkan Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz'in seçime girmesi kesinleşmiş durumda. Muhalefetin için yoğun bir baskı kurduğu eski başkan Duygun Yarsuvat'ın aday olup olmayacağı ise merak konusu. Fakat kulislerle konuşularlara göre Yarsuvat seçime girmekten vazgeçti
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  • 29 Aralık 2017, Cuma
  • Gazete
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