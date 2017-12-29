 ;
Yol Durumu
  1. Etiler’de dev zirve
  2. Fener’e en az 2 takviye lazım!

Kötü başladı ama a'Rıza'yı giderdi

Trabzonspor, kötü başladığı sezonda göreve geldikten sonra ciddi bir çıkış yakaladı. En istikrarlı isim Pereira, en agrasif ise Okay oldu

Kötü başladı ama aRızayı giderdi
Kötü başladığı sezonda Rıza Çalımbay göreve geldikten sonra büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor'da geride kalan ilk yarıda en istikrarlı isim Pereira olurken, en agresif isim ise Okay Yokuşlu oldu. Pereira 1556 dakikada sahada kaldı. Okay Yokuşlu 6 sarı kartla ilk yarıyı tamamladı. Göreve gelen Rıza Çalımbay ile iyi bir çıkış yakalayan bordo- mavililer, devreye 29 puanla lider Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisinde 7. sırada girdi.
Etiketler: ,
  • 29 Aralık 2017, Cuma
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar