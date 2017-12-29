Kötü başladı ama a'Rıza'yı giderdi

Kötü başladığı sezonda Rıza Çalımbay göreve geldikten sonra büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor'da geride kalan ilk yarıda en istikrarlı isim Pereira olurken, en agresif isim ise Okay Yokuşlu oldu. Pereira 1556 dakikada sahada kaldı. Okay Yokuşlu 6 sarı kartla ilk yarıyı tamamladı. Göreve gelen Rıza Çalımbay ile iyi bir çıkış yakalayan bordo- mavililer, devreye 29 puanla lider Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisinde 7. sırada girdi.