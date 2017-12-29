‘Dandijk’ ama 85 milyon

Liverpool Southampton formasını giyen Virgil van Dijk için 85 milyonEuro bonservis ödedi. Hollandalı futbolcu, futbol tarihinin en pahalı defans oyuncusu transferi oldu. 26 yaşındaki Van Dijk için Liverpool transfer döneminin başından bu yana Southampton'ı ikna etmeye çalışıyordu. Yapılan bu transfer sosyal medya geniş yankı bulurken ödenen rakamın boyutu alay konusu bile oldu. Sanal alemde Van Dijk için "Dandik" yorumları yapıldı. En fazla 20 milyon Euro edecek oyuncuya, Liverpool'un verdiği rakam hayretle karşılandı. 3 yılda 222 milyon euro edecek oyuncuya Liverpool'un verdiği rakam hayretle karşılandı."
3 YILDA 222 MİLYON EURO Son 3 yılda Liverpool,Southampton'dan yaptığı trnasferlerle dikkat çekti. Liverpool,Southampton'dan aldığı 6 futbolcuya 222 milyon Euro bonservis ödedi.
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