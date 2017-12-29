Fenerbahçe, kıran kırana geçen karşılaşmada evinde İspanyol devi Real Madrid’e 2 sayı farkla mağlup oldu ve bu sezonki 6. yenilgisini aldı. Sarı-Lacivertlilerde 20 sayı atarak Doncic ile maçın en skoreri olan Wanamaker, bitime 1 saniye kala müsait pozisyonda çemberi bulamadı...
Fenerbahçe Doğuş,THY Euroleague'in15. haftasındanefes kesen maçtaevinde İspanyol ekibiReal Madrid'e 79-77mağlup oldu. Sarı-Lacivertlilerbu sonuçlaüst üste ikinci, busezon ise toplamda 6.yenilgisini almış oldu.Karşılaşmaya iyi başlayanFenerbahçe, ilkçeyreği 17-10 öndekapayan taraf oldu.
OYUN 2. ÇEYREKTE DENGELENDİ İKİNCİ çeyrekte daha etkili olan taraf olan Real Madrid, genç yıldızı Doncic ile oyunda dengeyi kurdu. Konuk ekibin baskısına rağmen Sarı- Lacivertliler rakibi karşısında devreyi 37-36 galip tamamladı.
MÜCADELE NEFESLERİ KESTİ
Maçın 3. çeyreğioldukça çekişmeli geçerken, her iki takım da farkın açılmasına müsade etmedi. Serbest atışlarla etkili olan Real Madrid karşılaşmada son 10 dakikaya 62-61'lik skorla önde girmeyi başardı.
WANAMAKER FIRSAT TEPTİ F.BAHÇE bitime saniyeler kala 2 sayı gerideyken, Wanamaker müsait pozisyonda topu çemberden geçiremeyince maç 79-77 Real Madrid lehine bitti. F.Bahçeli Wanamaker ile Real'li Doncic 20'şer sayı attı.
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