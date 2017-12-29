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'ye soğuk duş!

, kıran kırana geçen karşılaşmada evinde İspanyol devi ’e 2 sayı farkla mağlup oldu ve bu sezonki 6. yenilgisini aldı. Sarı-Lacivertlilerde 20 sayı atarak Doncic ile maçın en skoreri olan Wanamaker, bitime 1 saniye kala müsait pozisyonda çemberi bulamadı...

Fenerbahçeye soğuk duş!
Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'in 15. haftasında nefes kesen maçta evinde İspanyol ekibi Real Madrid'e 79-77 mağlup oldu. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla üst üste ikinci, bu sezon ise toplamda 6. yenilgisini almış oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan , ilk çeyreği 17-10 önde kapayan taraf oldu.

OYUN 2. ÇEYREKTE DENGELENDİ
İKİNCİ çeyrekte daha etkili olan taraf olan , genç yıldızı Doncic ile oyunda dengeyi kurdu. Konuk ekibin baskısına rağmen Sarı- Lacivertliler rakibi karşısında devreyi 37-36 galip tamamladı.

MÜCADELE NEFESLERİ KESTİ
Maçın 3. çeyreğioldukça çekişmeli geçerken, her iki takım da farkın açılmasına müsade etmedi. Serbest atışlarla etkili olan Real Madrid karşılaşmada son 10 dakikaya 62-61'lik skorla önde girmeyi başardı.

WANAMAKER FIRSAT TEPTİ
F.BAHÇE bitime saniyeler kala 2 sayı gerideyken, Wanamaker müsait pozisyonda topu çemberden geçiremeyince maç 79-77 Real Madrid lehine bitti. F.Bahçeli Wanamaker ile Real'li Doncic 20'şer sayı attı.
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  • 29 Aralık 2017, Cuma
  • Gazete
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