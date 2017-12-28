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Şampiyon Yakın Doğu

Kadınlar ’nda ’yi 16 sayı farkla mağlup eden Yakın Doğu Üni. kupayı müzesine götürdü

Şampiyon Yakın Doğu
Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe'yi 75-59 mağlup etti ve Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı... Gaziantep'teki karşılaşmanın ilk çeyreğinde dengeli bir oyun vardı ve Yakın Doğu bu bölümü 13-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücumda daha etkili bir performans sergileyen Yakın Doğu Üniversitesi soyunma odasına 39-31 üstünlükle girdi... İkinci yarının başında savunmasını sertleştiren Yakın Doğu, 3. çeyrekte Fenerbahçe'ye sadece 10 sayı şansı verdi. Mücadelenin son bölümüne 59-41 önde giren Yakın Doğu, maçı da 75-59 kazanarak şampiyon oldu.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR
Yakın Doğu Üniversitesi, F.Bahçe'yi devirerek en büyük kupanın sahibi oldu. Maç sonu Yakın Doğulu oyuncular büyük sevinç yaşadı.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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