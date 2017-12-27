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Tudor 'a mı geliyor?

Hırvat basınına verdiği özel röportajda 3 teklif aldığını açıklayan Igor Tudor'un yeni takımının ekibi olacağı iddia edildi.

Tudor Alanyaspora mı geliyor?

'la yolları ayrılması sonrası ülkesine dönen ve ailesiyle tatil yapma kararı alan Igor Tudor'la ilgili sıcak bir iddia gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde Safet Susic'i gönderen Aytemiz 'un takımın başına Tudor'u getirmek istediği ve birkaç gün içerisinde kendisiyle iletişime geçileceği öne sürüldü.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba 18:48
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