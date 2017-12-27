Crystal Palace, Newcastle United ve son haftalarda özellikle Everton'ın ciddi şekilde gündeminde olduğu konuşulan Cenk Tosun'un Ocak ayında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merakla beklenirken taze bir iddia gündeme geldi.
Orman sordu, Cenk transfere 'tamam' dedi
Beşiktaş'ta Fikret Orman ve siyah beyazlı yönetimin devre arasında satmaya sıcak bakmadıklarını söyledikleri Cenk Tosun'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Etiketler: Cenk Tosun , Beşiktaş , Fikret Orman
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