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Orman sordu, Cenk transfere 'tamam' dedi

'ta ve siyah beyazlı yönetimin devre arasında satmaya sıcak bakmadıklarını söyledikleri 'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Orman sordu, Cenk transfere tamam dedi

Crystal Palace, Newcastle United ve son haftalarda özellikle Everton'ın ciddi şekilde gündeminde olduğu konuşulan 'un Ocak ayında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merakla beklenirken taze bir iddia gündeme geldi.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba 15:30
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