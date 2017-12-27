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'in en iyi 11'i


'in yayıncı kuruluşu beIN Sports, ligin en iyi ilk 11'ini açıkladı. Kadroda sürpriz isimler yer aldı.
İşte o kadro...
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba 22:02
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