 ;
Yol Durumu
  1. Terim'in gözdesi Holzhauser
  2. İmparator etkisi

Sözünü tuttu denize atladı

Sözünü tuttu denize atladı
'in gelişi, lı taraftarlar arasında çılgınlık derecesinde mutluluk yaratmış durumda... Bir taraftar geçtiğimiz günlerde sosyal medyada "Fatih Terim dönerse denize girerim" iddiasında buluşmuştu. İşte o kişi dün sözünü tuttu ve soğuk havaya rağmen dün denize girdi.
Etiketler: ,
  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar