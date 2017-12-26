İmparator etkisi

MOTİVASYONLARI TAVAN YAPTI
Tudor döneminde sürekli 11'in dışında kalan isimler Terim'in Florya'ya ayak basmasıyla adeta hayata döndü. Yasin, Sinan, Selçuk ve Eren gibi yıldızlarda motivasyon açısından büyük değişim yaşandı.
TÜM FUTBOLCULARA DESTEK
Terim'in gelişiyle takım ve tribün arasında kopan ilişki yeniden normale döndü. Tribünler her futbolcuya destek verdi. Bu sezon sürekli ıslıklanan Sinan Gümüş bile alkış aldı.
TEPKİLERE SET ÇEKTİ!
Başkan Dursun Özbek belki de son zamanların en rahat maçını izledi. Terim'in estirdiği rüzgar, Başkan Özbek ve yönetime gösterilen tepkilerin de önüne set çekti.
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