 ;
Yol Durumu
  1. Sözünü tuttu denize atladı
  2. Talisca için son karar sezon sonunda

İmparator etkisi

Sürekli 11’in dışında kalan futbolcular hayata döndü. Herkese özgüven geldi. Tribün ve takım yeniden bütünleşti. Özbek son zamanların en rahat maçını seyretti!

İmparator etkisi
Yeniden Galatasaray'a dönen Fatih Terim, Göztepe karşısındaki 3-1'lik galibiyetin ardından "Ben bir şey yapmadım. Bu oyuncuların zaferi" ifadesini kullanmıştı. İmparator söylediği gibi belki taktik açıdan bir dokunuş yapmasa da psikolojik açıdan takıma, tribüne, yönetime, yani kısacası tüm camiaya büyük bir etkide bulundu.

MOTİVASYONLARI TAVAN YAPTI
Tudor döneminde sürekli 11'in dışında kalan isimler Terim'in Florya'ya ayak basmasıyla adeta hayata döndü. Yasin, Sinan, Selçuk ve Eren gibi yıldızlarda motivasyon açısından büyük değişim yaşandı.

TÜM FUTBOLCULARA DESTEK
Terim'in gelişiyle takım ve tribün arasında kopan ilişki yeniden normale döndü. Tribünler her futbolcuya destek verdi. Bu sezon sürekli ıslıklanan Sinan Gümüş bile alkış aldı.

TEPKİLERE SET ÇEKTİ!
Başkan Dursun Özbek belki de son zamanların en rahat maçını izledi. Terim'in estirdiği rüzgar, Başkan Özbek ve yönetime gösterilen tepkilerin de önüne set çekti.
Etiketler:
  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar