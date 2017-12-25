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Ağlatan sakatlık

G.Saray’ın yıldız oyuncusu Rodrigues sakatlıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı

Ağlatan sakatlık
Galatasaray'ın maçtaki ilk golünü atan Garry Rodrigues, Göztepe ile oynanan maçın 38. dakikasında kendini bir anda yere bıraktı.

YERİNE YASİN GİRDİ
Sakatlık geçiren Rodrigues, gözyaşları içerisinde dışarı çıktı. Maçın 40. dakikasında Yasin Öztekin, Rodrigues'in yerine oyuna dahil oldu.

ÇOK KONUŞULDU
Yıldız futbolcunun sakatlandıktan sonra gözyaşlarına hakim olamaması sosyal medyada da geniş yer buldu.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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