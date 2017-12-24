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'den itirafı

, 'in takımdaki havayı değiştirdiğini söyledi.

Yasin Öztekinden Fatih Terim itirafı

Göztepe maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Yasin, "Tudor'a öncelikle teşekkür etmek istiyoruz. Galatasaray denildiğinde akla gelen ilk isim Fatih hocadır. Onunla birlikte ilk maçımızı kazanmak istiyoruz.

Yılın son maçını Fatih Hoca ile kazanıp 2018'e iyi girmek istiyoruz. Hoca geldi hava değişti yani hoca her yerde değiştiriyor insanların havasını. İnşallah 3 puanla bitiririz." ifadesini kullandı.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar 20:51
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