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G.Saray'da çifte şok!

Galatasaray'da sarı kart gören , cezalı duruma düştü. Garry Rodrigues ise sakatlanarak oyundan çıktı

G.Sarayda çifte şok! Gözyaşlarını tutamadı

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Galatasaray'da sarı kart gören , 2. yarının ilk maçı olan Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

RODRİGUES SAKATLANDI
Galatasaray'da sakatlanarak oyundan çıkan Garry Rodrigues yerini Yasin Öztekin'e bıraktı. Oyundan çıkmak zorunda kalan Garry Rodrigues, gözyaşlarını tutamadı.


Görüntü beINSPORTS'dan alınmıştır.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar 20:21
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