Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Galatasaray'da sarı kart gören Maicon, 2. yarının ilk maçı olan Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
RODRİGUES SAKATLANDI
Galatasaray'da sakatlanarak oyundan çıkan Garry Rodrigues yerini Yasin Öztekin'e bıraktı. Oyundan çıkmak zorunda kalan Garry Rodrigues, gözyaşlarını tutamadı.
Görüntü beINSPORTS'dan alınmıştır.
G.Saray'da çifte şok!
Galatasaray'da sarı kart gören Maicon, cezalı duruma düştü. Garry Rodrigues ise sakatlanarak oyundan çıktı
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Galatasaray'da sarı kart gören Maicon, 2. yarının ilk maçı olan Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
Etiketler: Maicon
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