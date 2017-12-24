Beşiktaş ile Arda Turan arasında bir süredir devam eden görüşmelerde sona yaklaşılıyor. Barcelona'dan ayrılacak olan milli futbolcu, menajeri Ahmet Bulut aracılığı ile siyah- beyazlılarla yaklaşık 1 ay önce temasa geçti. Durumu değerlendiren Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in ve camianın kararına göre somut adımları atacak.
Arda Turan, Beşiktaş'ta oynamak istiyor!
Transferde adı Beşiktaş'la anılan Barcelona'nın milli yıldızı Arda Turan konusunda flaş bir detay ortaya çıktı.
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