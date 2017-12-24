Beşiktaş ile Arda Turan arasında bir süredir devam eden görüşmelerde sona yaklaşılıyor. Barcelona'dan ayrılacak olan milli futbolcu, menajeri Ahmet Bulut aracılığı ile siyah- beyazlılarla yaklaşık 1 ay önce temasa geçti. Durumu değerlendiren Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in ve camianın kararına göre somut adımları atacak.