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, Beşiktaş'ta oynamak istiyor!

Transferde adı Beşiktaş'la anılan Barcelona'nın milli yıldızı konusunda flaş bir detay ortaya çıktı.

Arda Turan, Beşiktaşta oynamak istiyor!

Beşiktaş ile arasında bir süredir devam eden görüşmelerde sona yaklaşılıyor. Barcelona'dan ayrılacak olan milli futbolcu, menajeri Ahmet Bulut aracılığı ile siyah- beyazlılarla yaklaşık 1 ay önce temasa geçti. Durumu değerlendiren Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in ve camianın kararına göre somut adımları atacak.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar 11:10
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