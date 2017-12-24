SABAH Spor'un usta yazarlarından Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın deplasmanda aldığı 2-1'lik Sivasspor yenilgisi ve Fenerbahçe'nin Konya'da Konyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Çakar ayrıca bu maçların hakemleri Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un performanslarını da yorumladı. İşte Çakar'ın yazısı...