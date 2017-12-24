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: "Tehlikenin farkında değiller"

SABAH Spor'un usta yazarlarından , 'ın deplasmanda aldığı 2-1'lik Sivasspor yenilgisi ve 'nin Konya'da Konyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Çakar ayrıca bu maçların hakemleri ve 'un performanslarını da yorumladı. İşte Çakar'ın yazısı...
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  • 24 Aralık 2017, Pazar 11:15
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