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Van Persie'ye sürpriz teklif

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan 'ye Endonezya'dan transfer teklif geldi.

Van Persieye sürpriz teklif
Robin'in Feyenoord'da oynadığı dönemden takım arkadaşı olan ve şu anda Endonezya Ligi ekiplerinden Persib Bandung'da forma giyen 33 yaşındaki Maitimo'nun, Van Persie ile konuşarak Endonezya'ya gelmesi yönünde çağrıda bulunduğu belirtildi.

ESSİEN DE ORADA
Van Persie'yi kadrosuna katmak isteyen Persib Bandung'un kadrosunda eski Chelseali Michael Essien de yer alıyor. Bu sezon yaptığı yatırıma rağmen beklentilerin altında kalan kulüp, ligde 41 puanla 11. sırada yer alıyor..
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  • 29 Ekim 2017, Pazar 19:26
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