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Şimdi sıra Monaco’da

, Alanyaspor’u yenerken futbolcular, “Şimdi sıra Monaco’da”mesajını verdi

Şimdi sıra Monaco’da
Ligde 4 maçtır kazanamayan ve son 2 deplasmandan eli boş dönen Beşiktaş, Alanyaspor'u 2-1 yenerek hasrete son verdi. , Alanya galibiyetiyle birlikte bu sezon ligde 2. deplasman galibiyetini de aldı. Siyah-Beyazlı ekip daha önce de dış sahada Kardemir Karabükspor'u mağlup etmişti. Beşiktaşlı oyuncular maçtan sonra büyük sevinç yaşarken, "Şimdi sıra Monaco'da" mesajını verdiler.
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