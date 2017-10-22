Galatasaray taraftarının derbide Rocky'nin heykeliyle 'Ayağa kalk! Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor' yazılı pankart kullanmasına tepki yağıyor. Usta yorumcu Ahmet Çakar da tartışmalara katıldı ve çarpıcı yorumlarda bulundu. Çakar şöyle konuştu:

"G.SARAY BUNU AÇIKLASIN! BU KOREOGRAFİ KİME HİZMET EDİYOR?"

Buradan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e ve Ultraaslan grubu başkanı Sebahattin Şirin'e, vatan adına, millet adına, bir spor adamı olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda net bir şey soracağım. Bayram değil seyran değil Galatasaray lider şu anda en yakın rakibi ne 6 puan fark atmış. Kazansaydı Fenerbahçe'ye 11 puan fark atacaktı. Hangi akla hizmet demode 40 yıl öncesinde kalmış Rocky'nin heykeliyle 'ayağa kalk' diye neden koreografi yapıyorsunuz. Galatasaray yönetimi bunu açıklamalı. Şu anda Galatasaray'ın ayağa kalkacak bir durumu yok. G.Saray ayağa kalkmış gidiyor.