Galatasaray taraftarının derbide Rocky'nin heykeliyle 'Ayağa kalk! Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor' yazılı pankart kullanmasına tepki yağıyor. Usta yorumcu Ahmet Çakar da tartışmalara katıldı ve çarpıcı yorumlarda bulundu. Çakar şöyle konuştu:
"G.SARAY BUNU AÇIKLASIN! BU KOREOGRAFİ KİME HİZMET EDİYOR?"
Buradan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e ve Ultraaslan grubu başkanı Sebahattin Şirin'e, vatan adına, millet adına, bir spor adamı olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda net bir şey soracağım. Bayram değil seyran değil Galatasaray lider şu anda en yakın rakibi ne 6 puan fark atmış. Kazansaydı Fenerbahçe'ye 11 puan fark atacaktı. Hangi akla hizmet demode 40 yıl öncesinde kalmış Rocky'nin heykeliyle 'ayağa kalk' diye neden koreografi yapıyorsunuz. Galatasaray yönetimi bunu açıklamalı. Şu anda Galatasaray'ın ayağa kalkacak bir durumu yok. G.Saray ayağa kalkmış gidiyor.
kalan karakter 1000
önemli ! olay gs, fb meselesi değil ! kurumlara sızmış fetö' cüler hala aktif ! tüm sızıntılar tespit edilmelidir. milletimiz uyanık olsun. koreografi kesinlikle fetö mesajıdır. bunun da bilinmesi gerekiyor. gs' deki fetö' cüler tespit edilmelidir.
hala bu takımın kimliğini tartışıyor musunuz yahu....her şey ortada iken bu tartışmaları yapmak sadece ve sadece bu güruh grubu temize çıkartmak işini üstlenmektir.
aynen katiliyorum
fetö ele geçirdiği gs' yi kullanarak teröristlerine slm çakmıştır. hala güçlüyüz, hala etkiliyiz mesajı verilmektedir. koreografiyi hazırlayan, izin veren kişiler derhal hesap vermelidir.
demekki gs içi hala feto etkisinde ,zaten 2000 yılındada kupayı feto desteği ile aldılar ,boşuna o kupa içinde sağda solda sevinmesinler ,o kupayı bileğinin hakkıyla alamadın eyyy gs,
FETÖRİSTLER DURMUYOR ELİNDEKİ İMKANLARI SONUNA KADAR,HALA KULLANIYORLAR..BİRKAÇ KİŞİYİ İHRAÇ ETMEKLE TEMİZLENDİK SANIYORLAR AMA HEPSİ ORADA GİZLENİYOR...
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.