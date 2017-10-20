Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 resmi maça çıkan Volkan Demirel'in Galatasaray derbisinde yedek kulübesinde olması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulüp, Volkan Demirel'in tesisleri terk ettiği şeklindeki iddialar üzerine bir açıklama yayınladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bugün bir haber sitesinde 'Derbi öncesi ortalık karıştı! Volkan Demirel...' başlığı ile yayınlanan haber yalandır. Söz konusu haberde yer aldığı şekilde, kaptanımız Volkan Demirel'in tesislerden ayrıldığı yönünde detaylar içeren haber tüm içeriği ile hayal ürünüdür ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür masa başında uydurulan haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz."

VOLKAN: BEN HEP BURADAYIM

Öte yandan sarı-lacivertlilerin Volkan Demirel de bu haberlerin çıkmasının ardından idmandan paylaştığı fotoğrafın altına, "Ben hep buradayım" notunu düştü.