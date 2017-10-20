'Türk olmaktan gurur duyuyorum'

Dünya Kick Boks Şampiyonu milli sporcu Gökhan Saki, önceki gün bir AVM'de görüntüledi.
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türklük gururumuz.şanımızdır
TÜRKLÜGÜMÜZ GURURUMUZ TÜKLÜGÜN GURURUMUZ DUR ŞAMPİYON ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN ÖMRÜN OZUN OLSUN YAŞASIN TÜRK .DİLİYLE DEGİL KALBİYLE TASTİK EDENLER DİR TÜRK YOKSA SOYADI NAMERT TÜRKLER DE VAR.
Çünkü Türk olmak; mazlumların ümidi olmaktır, islamın kılıcı olmaktır.
BİZDE SENİNLE GURUR DUYUYORUZ ASLAN PARÇASI.YOLUN AÇIK ÖMRÜN UZUN OLSUN.
BİZDE SENİNLE GURUR DUYUYORUZ ,SAKİ
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kalan karakter 1000
türklük gururumuz.şanımızdır
TÜRKLÜGÜMÜZ GURURUMUZ TÜKLÜGÜN GURURUMUZ DUR ŞAMPİYON ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN ÖMRÜN OZUN OLSUN YAŞASIN TÜRK .DİLİYLE DEGİL KALBİYLE TASTİK EDENLER DİR TÜRK YOKSA SOYADI NAMERT TÜRKLER DE VAR.
Çünkü Türk olmak; mazlumların ümidi olmaktır, islamın kılıcı olmaktır.
BİZDE SENİNLE GURUR DUYUYORUZ ASLAN PARÇASI.YOLUN AÇIK ÖMRÜN UZUN OLSUN.
BİZDE SENİNLE GURUR DUYUYORUZ ,SAKİ
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.