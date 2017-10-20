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'Türk olmaktan gurur duyuyorum'



Dünya Kick Boks Şampiyonu milli sporcu , önceki gün bir AVM'de görüntüledi.
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  • 20 Ekim 2017, Cuma 11:03
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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iskender iskender

türklük gururumuz.şanımızdır

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evet0
hayır0
cevapla 20.10.2017 15:58
DOĞAN DOĞAN

TÜRKLÜGÜMÜZ GURURUMUZ TÜKLÜGÜN GURURUMUZ DUR ŞAMPİYON ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN ÖMRÜN OZUN OLSUN YAŞASIN TÜRK .DİLİYLE DEGİL KALBİYLE TASTİK EDENLER DİR TÜRK YOKSA SOYADI NAMERT TÜRKLER DE VAR.

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evet0
hayır0
cevapla 20.10.2017 14:47
S&#220;LEYMAN KARA SÜLEYMAN KARA

Çünkü Türk olmak; mazlumların ümidi olmaktır, islamın kılıcı olmaktır.

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evet0
hayır0
cevapla 20.10.2017 12:43
CANIM T&#220;RKİYEM CANIM TÜRKİYEM

BİZDE SENİNLE GURUR DUYUYORUZ ASLAN PARÇASI.YOLUN AÇIK ÖMRÜN UZUN OLSUN.

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evet0
hayır0
cevapla 20.10.2017 12:00
tevfik,, tevfik,,

BİZDE SENİNLE GURUR DUYUYORUZ ,SAKİ

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evet0
hayır0
cevapla 20.10.2017 11:44
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