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Çıkar beni hocam

Konya maçında sakatlanan ’in Tudor’a, “Beni oyundan çıkar hocam” dediği ortaya çıktı

Çıkar beni hocam
Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı maçta ilginç bir detay ortaya çıktı. Maçın 32. dakikasında yerini Selçuk İnan'a bırakan Rodrigues'in adalesinde ağrı hissedince Fenerbahçe ile oynananacak maçı düşünerek Tudor'a, "Çıkar beni hocam" diye seslendiği öğrenildi. Tudor da bunun üzerine değişikliğe gitti.

AYNI SAKATLIK
PAOK'ta da aynı sakatlığı yaşayan yıldız oyuncunun maça devam etmesi durumunda en az 6 hafta oynamayabileceği öğrenildi. Tudor'un takım doktoru Yener İnce ile görüşerek 'in oyundan çıkma isteğini kabul ettiği gelen bilgiler arasında.
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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