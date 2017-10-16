Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı maçta ilginç bir detay ortaya çıktı. Maçın 32. dakikasında yerini Selçuk İnan'a bırakan Rodrigues'in adalesinde ağrı hissedince Fenerbahçe ile oynananacak maçı düşünerek Tudor'a, "Çıkar beni hocam" diye seslendiği öğrenildi. Tudor da bunun üzerine değişikliğe gitti.
AYNI SAKATLIK PAOK'ta da aynı sakatlığı yaşayan yıldız oyuncunun maça devam etmesi durumunda en az 6 hafta oynamayabileceği öğrenildi. Tudor'un takım doktoru Yener İnce ile görüşerek Rodrigues'in oyundan çıkma isteğini kabul ettiği gelen bilgiler arasında.
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