Ayağa kalkarız

Beşiktaş G.Birliği'ne 2-1 yenilerek son 3 maçta 8 puan kaybetti. Buna rağmen Teknik Direktör ŞenolGüneş takımının en kısa zamanda toparlanarak 3 kulvarda da başarıdan başarıya koşacağına inanıyor. Takımının önce Monaco, sonra Başakşehir ile oynayacağı maçlar bile Güneş'i endişelendirmiyor.
KARAMSARLIĞA KAPILMAYALIM Gençlerbirliğimaçı sonrası yöneticilerlebir görüşme yapanGüneş, "Biz büyük birtakımız, kısa süredeayağa kalkarız. Monacomaçında bambaşkabir takım izlettireceğiz.Karamsarlığa kapılmakyersiz" diye konuştu.
ÖNEMLİ OLAN DERS ÇIKARMAK Tecrübeli hoca zaman zamanolumsuz sonuçlaralınabileceğine dikkatçekerek, "Önemliolan hatalardanders çıkarmaktır.Bu takımın yenidenyükselişe geçeceğineşüphem yok" dedi.
GÜCÜMÜZÜ HERKES GÖRECEK Beşiktaş'ın zorlu maçlaroynayacağını belirtenGüneş, "Bu takımın neolduğunu bu maçlardaherkes görecek.Beşiktaş ligde veAvrupa'da gücünüherkese gösterecek"ifadesini kullandı.
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Milyon euro'luk transferler yatıyor hata yapabiliriz diyorlar veya konu gündeme gelmesin diye başka olay yaratıyorlar sular ısınınca sözleşme üretimine geçiyorlar şu an bir çok kulübümüz batmıştır başkanların yanında gezenlerin dahi keyfi ve durumu iyi hale gelmektedir Altınordu Akhisar Konya bezerleri Allah razı olsun yönetenleri tebrik ediyorum
Takim yasli uc kulvarda ancak bu kadar olur,,,Bu sene Ligi unutun,,,ikincilik bile zor,,benden soylemesi yazin bi kenara,,,
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