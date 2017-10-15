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Ayağa kalkarız

G.Birliği yenilgisi sonrası yöneticilerle görüşen Güneş, “Biz büyük takımız, kısa sürede ayağa kalkarız. Monaco maçında bambaşka bir takım izlettireceğiz” dedi...

Ayağa kalkarız
Beşiktaş G.Birliği'ne 2-1 yenilerek son 3 maçta 8 puan kaybetti. Buna rağmen Teknik Direktör Şenol Güneş takımının en kısa zamanda toparlanarak 3 kulvarda da başarıdan başarıya koşacağına inanıyor. Takımının önce Monaco, sonra Başakşehir ile oynayacağı maçlar bile Güneş'i endişelendirmiyor.

​KARAMSARLIĞA KAPILMAYALIM
Gençlerbirliği maçı sonrası yöneticilerle bir görüşme yapan Güneş, "Biz büyük bir takımız, kısa sürede ayağa kalkarız. Monaco maçında bambaşka bir takım izlettireceğiz. Karamsarlığa kapılmak yersiz" diye konuştu.

ÖNEMLİ OLAN DERS ÇIKARMAK
Tecrübeli hoca zaman zaman olumsuz sonuçlar alınabileceğine dikkat çekerek, "Önemli olan hatalardan ders çıkarmaktır. Bu takımın yeniden yükselişe geçeceğine şüphem yok" dedi.

​GÜCÜMÜZÜ HERKES GÖRECEK
Beşiktaş'ın zorlu maçlar oynayacağını belirten Güneş, "Bu takımın ne olduğunu bu maçlarda herkes görecek. Beşiktaş ligde ve Avrupa'da gücünü herkese gösterecek" ifadesini kullandı.
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YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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VEDAT VEDAT

Milyon euro'luk transferler yatıyor hata yapabiliriz diyorlar veya konu gündeme gelmesin diye başka olay yaratıyorlar sular ısınınca sözleşme üretimine geçiyorlar şu an bir çok kulübümüz batmıştır başkanların yanında gezenlerin dahi keyfi ve durumu iyi hale gelmektedir Altınordu Akhisar Konya bezerleri Allah razı olsun yönetenleri tebrik ediyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.10.2017 06:54
Mehmet -newyork Mehmet -newyork

Takim yasli uc kulvarda ancak bu kadar olur,,,Bu sene Ligi unutun,,,ikincilik bile zor,,benden soylemesi yazin bi kenara,,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.10.2017 04:48
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