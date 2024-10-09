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AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongresi için seçilen slogan belli oldu

AK Parti'nin 8. büyük olağan kongresi için slogan netleşti: "Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti" ifadesi, kongrenin ana teması olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 09:07 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 09:15
AK Parti’nin 8. Büyük Olağan Kongresi için seçilen slogan belli oldu

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AK Parti'de 8. büyük olağan kongre hazırlıkları sürüyor. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, Başkan Erdoğan'a kongreye yönelik çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre Başkan Erdoğan, beraberindeki heyetle kongre sloganını belirledi. AK Parti'nin 8. büyük olağan kongresi, partinin 23. kuruluş yıl dönümünde kullanılan "Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti" sloganıyla yapılacak. Sunum sırasında "Milletin emrinde daima ileriye", "Adımız sevdamız AK Parti" ve "Türkiye'de izimiz, gelecekte sözümüz var" gibi alternatif sloganlar da gündeme geldi.

AK Parti, 12 Ekim'de belde ve ilçe kongrelerine start verecek. İl kongrelerinin ise 28 Aralık'ta başlaması planlanıyor. Başkan Erdoğan, illerde düzenlenecek kongrelere katılacak. Kongre sürecinde her il ve ilçede standlar kurulacak, vatandaşlar taleplerini mektup olarak sandıklara bırakacak. Bu talepler doğrudan Başkan Erdoğan'a iletilecek.

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