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    • Siyaset
    • 12.11.2020 16:17
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    • 12.11.2020 16:17
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    Başkan , ile görüştü

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama göre Başkan , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar ile iş birliği konuları ele alındı.

    AA
    Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme

    Başkan , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR
    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avustralya Başbakanı Morrison'un talebiyle gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Avustralya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ile uluslararası platformlarda iş birliği hususları ele alındı.

    Başkan Erdoğan, görüşmede Avustralya'yı Asya-Pasifik bölgesinde önemli bir ortak ve küresel meselelerde benzer bakış açısına sahip dost bir ülke olarak gördüklerini ifade etti.

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    Haberler Siyaset Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile görüştü