Megakent İstanbul, her an depremi bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da her fırsatta bunu söylese de yaptıklarıyla çelişiyor.
İstanbul'un 2019 yılında deprem için 1 milyar 18 milyon 921 bin TL'lik bütçesini 2020'de 347 milyon TL'ye indiren İmamoğlu yönetimi parayı başka yerlere saçıyor.
Kentin öncelikli sorunu depremken para birkaç saatliğine sahneye çıkan sanatçılara gidiyor.
İBB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk'ün hayatını sahnede anlatması için sanatçı Pınar Ayhan'la anlaşmıştı.
320 BİN LİRALIK ÖDEME
Atatürk'ün hayatını sahnede anlattığı 'Kemal' gösterisi için anlaşılan Pınar Ayhan'a ödenen ücret ise İstanbul halkını şaşkına çevirdi.
Sanatçı Ayhan'a, 320 bin liralık bir ödeme yapıldığı ortaya çıktı.