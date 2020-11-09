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    • Siyaset
    • 09.11.2020 16:05
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    • 09.11.2020 16:28
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    Kentin bütçesini yüzde 65 düşüren , birkaç saat için sanatçı 'a 320 bin lira ödedi

    yönetimindeki 'nin geçtiğimiz günlerde 'un bütçesinde yüzde 65'lik kesintiye giderek 1 milyar 18 milyon 921 bin TL'lik bütçeyi 347 milyon TL'ye indirdiği ortaya çıkmıştı. 'nin skandalı burada da kalmadı. yönetiminin 'nda birkaç saat sahnede kalıp 'ü anlatan 'a 320 bin TL ödeme yaptığı ortaya çıktı.

    Herkese para dağıtan İBB'nin parası depreme yok

    Megakent İstanbul, her an depremi bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da her fırsatta bunu söylese de yaptıklarıyla çelişiyor.

    İstanbul'un 2019 yılında deprem için 1 milyar 18 milyon 921 bin TL'lik bütçesini 2020'de 347 milyon TL'ye indiren İmamoğlu yönetimi parayı başka yerlere saçıyor.

    Kentin öncelikli sorunu depremken para birkaç saatliğine sahneye çıkan sanatçılara gidiyor.

    İBB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk'ün hayatını sahnede anlatması için sanatçı Pınar Ayhan'la anlaşmıştı.

    320 BİN LİRALIK ÖDEME
    Atatürk'ün hayatını sahnede anlattığı 'Kemal' gösterisi için anlaşılan Pınar Ayhan'a ödenen ücret ise İstanbul halkını şaşkına çevirdi.

    Sanatçı Ayhan'a, 320 bin liralık bir ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

    Yapılan ödemenin dekontu ortaya çıkarken, İBB'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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    Haberler Siyaset Kentin deprem bütçesini yüzde 65 düşüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, birkaç saat için sanatçı Pınar Ayhan'a 320 bin lira ödedi