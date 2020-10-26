Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Siyaset
    • 26.10.2020 13:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.10.2020 13:58
    ABONE OL

    akımına kapılan , 25 günlük yaşam savaşını kaybetti

    'nin Darıca ilçesinde 25 gün önce çatıda tadilat yaparken akımına kapılan 64 yaşındaki , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    DHA
    Elektrik akımına kapıldı, 25 gün sonra acı haber geldi

    Olay, 1 Ekim günü, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topal Caddesi Yiğit Sokak'ta meydana geldi. Kendisine ait binanın teras katında tadilat çalışması yapan Nusret Çaydaşı, demir profilin bina önünden geçen yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

    İSTANBUL'DA HASTANEYE KALDIRILDI
    Yaralanan Nusret Çaydaşı, 112 Acil ekibi tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından da Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

    MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
    Vücudunda yanıklar oluşan Nusret Çaydaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Nusret Çaydaşı bugün Darıca'da toprağa verilecek.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Siyaset Elektrik akımına kapılan emekli öğretmen, 25 günlük yaşam savaşını kaybetti