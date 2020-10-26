İSTANBUL'DA HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Nusret Çaydaşı, 112 Acil ekibi tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından da Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Vücudunda yanıklar oluşan Nusret Çaydaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Nusret Çaydaşı bugün Darıca'da toprağa verilecek.