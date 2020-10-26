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    • Siyaset
    • 26.10.2020 14:07
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    • 26.10.2020 14:22
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'in sözlerine destek: , 'ın yanında olmaya devam edecek

    , Cumhurbaşkanı 'in isteyenlerin 'a silah gönderdiği yönündeki sözlerine destek vererek ", Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecek" dedi.

    'ın işgal ettiği topraklarını kurtarmak için harekat başlatan 'da Cumhurbaşkanı 'in bu sabah söylediği sözlere 'de Cumhurbaşkanlığı'ndan destek geldi. , Aliyev'in isteyenlerin Ermenistan'a silah yolladığı yönündeki sözlerine atıf yaparak bir paylaşım yaptı.

    "KARABAĞ ENİNDE SONUNDA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞACAK"
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şunları yazdı "Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev meseleyi güzel özetledi 'Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silah gönderiyor' Diplomasi adı altında işgali sürdürmeye çalışanların çabaları boşa çıkacak. Karabağ eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacak. Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecek."

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    Haberler Siyaset Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İlham Aliyev'in sözlerine destek: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecek