Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarını kurtarmak için harekat başlatan Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu sabah söylediği sözlere Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı'ndan destek geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aliyev'in ateşkes isteyenlerin Ermenistan'a silah yolladığı yönündeki sözlerine atıf yaparak bir paylaşım yaptı.

"KARABAĞ ENİNDE SONUNDA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞACAK"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şunları yazdı "Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev meseleyi güzel özetledi 'Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silah gönderiyor' Diplomasi adı altında işgali sürdürmeye çalışanların çabaları boşa çıkacak. Karabağ eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacak. Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecek."