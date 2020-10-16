Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü'nün dün akşam video konferans yöntemiyle düzenlediği toplantıya katılan Al Suud, burada yaptığı konuşmada, "Biz barışa bağlıyız, barış bölge için stratejik bir gereklilik. İsrail'le normalleşme de yolun sonunda bunun bir parçası. Suudi Arabistan'ın 1981'deki önerisi ve Arap Barış Girişimi'nin önerisi de bu." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL-FİLİSTİN BARIŞ PLANINI DA GERÇEKLEŞTİRMEMİZ GEREK"

Al Suud, "Bu nedenle biz daima normalleşmenin olacağını tasavvur ediyoruz. Ancak aynı şekilde Filistin devletini ve İsrail-Filistin barış planını da gerçekleştirmemiz gerek." diye konuştu.

Şu an İsrail ve Filistin'i müzakere masasına döndürmeye odaklanmak gerektiğini belirten Al Suud, kalıcı barış ve istikrara götüren tek yolun İsrailliler ve Filistinlilerin anlaşmasından geçtiğini ifade ederek, bu gerçekleşmezse, bölgede yaranın hep açık kalacağını söyledi.