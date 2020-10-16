İSMİ: HALK PARTİ, GENEL BAŞKANI BELLİ

Söz konusu partinin isminin de "Halk Parti" olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte partinin genel başkanlığı için konuşulan isim de yabancı değil. Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal.

KEMAL KILIÇDAROĞLU SESSİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Muharrem İnce'nin başlattığı harekete olduğu gibi bu harekete de sessiz kalıyor. Kılıçdaroğlu, kendi destekçileri tarafından bu oluşumlara bir tepki vermediği için eleştiriliyor.