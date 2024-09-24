Tarih açıklandı! Yüksek emekli maaşı için ne zaman emekli olmalısınız?

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Her yılın sonunda ve yeni yılın başında emekli olanlar arasında maaş farkları oluşması alışılmadık bir durum değil. Ancak bu yıl, farkın yüzde 36 seviyelerine çıkabileceği tahminleri işçileri tedirgin etti. Geçmişte yüzde 10-20 arasında değişen bu farkın bu denli yükselmesi, emeklilik planlarını hızlandırdı. Peki, bu fark nasıl oluşuyor ve kapanması mümkün mü?

Emekli Maaşı Hesaplamasında Üç Ayrı Dönem Emekli aylığı hesaplanırken üç farklı dönem dikkate alınıyor: 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrası. Bu dönemlerdeki çalışmalar için ayrı sistemler uygulanıyor ve her birine göre ayrı hesaplamalar yapılıyor. Elde edilen aylıklar, emeklilik talebinin yapıldığı yılın başına çekilerek, o yılın ocak ve temmuz aylarındaki zamlar ekleniyor.