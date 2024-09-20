Bu yöntemle işinden istifa eden tazminat alacak! Yazı almanız lazım

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Türkiye'de kıdem tazminatı alabilmek için, son işyerinde en az bir yıl çalışmış olmak gerekmektedir. Bunun yanı sıra, tazminatın alınabilmesi için işten çıkışın kendi istek ve kusuru dışında gerçekleşmiş olması esastır. Ancak, 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi gereğince emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamış olan çalışanlar, belirli koşullar altında istifa ederek de kıdem tazminatı alabilmektedirler. Bu durumda, en az bir yıl işyerinde çalışmış ve gerekli prim şartlarını sağlamış olmak şartı aranır.

Emeklilik Tarihi ve Prim Şartları Emeklilikte yaş dışındaki şartları yerine getiren çalışanların işe giriş tarihine göre belirlenen prim şartları bulunmaktadır. Bu şartlar üç döneme ayrılarak uygulanmaktadır: 1. Dönem: 8 Eylül 1999 Öncesi Bu dönemde sigortalı olan çalışanlar için kıdem tazminatı alabilmek amacıyla en az 3600 gün prim ödemiş olmak gerekmektedir. 10 yıl primi tamamlamış olanlar, istifa ederek son işyerlerinden kıdem tazminatlarını talep edebilirler.