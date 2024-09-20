Bu yöntemle işinden istifa eden tazminat alacak! Yazı almanız lazım

3. Dönem: 1 Mayıs 2008 Sonrası
2008 yılı sonrası için kıdem tazminatı alabilmek adına prim şartları kademeli olarak artmaktadır:
Başlangıç Şartı: İlk kez sigortalı olunan 1 Mayıs 2008 sonrası için prim şartı 7200 gün olarak belirlenmiştir.
Kademeli Artış: 2008 sonrası her yıl sigortalı olanlar için prim şartı her yıl 100 gün artarak, 2016 yılında 5400 gün seviyesine ulaşmıştır. Örneğin, 2008 yılında 4600 gün, 2009 yılında 4700 gün, 2010 yılında 4800 gün gibi artan bu şartlar, 2016 ve sonrası için 5400 gün olarak devam etmektedir.
Kısmi Emeklilik ve Kıdem Tazminatı İlişkisi
Kıdem tazminatı için belirlenen prim şartlarının alt sınırları, aynı zamanda kısmi emeklilik için de geçerlidir. Örneğin:
1999 Öncesi: 15 yıl ve 3600 gün prim şartı.
1999-2008 Arası: 25 yıl ve 4500 gün prim şartı.
2008 Sonrası: 4600 gün ile başlayıp 5400 güne kadar kademeli olarak artan prim şartları.
Bu primler, kıdem tazminatı almak için yeterli olsa da, emeklilik için ayrıca yaş şartının da yerine getirilmesi gerekmektedir.
SGK Yazısı ve Başvuru Süreci
Kıdem tazminatı alabilmek için, çalışanların SGK'dan istifa ve emeklilik şartlarını karşıladıklarına dair yazı almaları gerekmektedir. Bu yazı olmadan istifa eden çalışanlar, kıdem tazminatı alamazlar. Dolayısıyla, aşağıdaki adımlar izlenmelidir:
Prim ve Çalışma Süresinin Tamamlanması: Gereken prim şartları ve en az bir yıl çalışma süresi tamamlanmalıdır.
SGK Yazısının Alınması: Çalışan, SGK'ya başvurarak gerekli şartları sağladığını gösteren yazıyı almalıdır.
İstifa Dilekçesinin Hazırlanması: İstifa dilekçesinde, istifa sebebi olarak yaş dışındaki emeklilik şartlarının tamamlandığı belirtilmelidir.
Başvurunun Tamamlanması: SGK yazısı dilekçeye eklenerek işverene sunulmalıdır.
KAYNAK: takvim.com.tr/Faruk Erdem