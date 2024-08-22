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SGK 3600 gün primi olana direk maaş yatırıyor

Türkiye'deki emeklilik sistemi çalışanlara çeşitli kolaylıklar sunmaktadır. Özellikle düşük prim gününe sahip sigortalılar için SGK'nın sunduğu özel fırsatlar birçok kişinin erken emekli olmasına olanak tanıyor.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 08:53 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 08:53
SGK 3600 gün primi olana direk maaş yatırıyor

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Bazı çalışanlar hayatlarının çeşitli dönemlerinde işsiz kaldıkları için yeterli prim günü biriktirememiş olabilirler. Ancak SGK bu kişilere özel bir fırsat sunarak eksik prim günüyle bile emekli olmalarını sağlamaktadır. Bu sistem kapsamında belirli sayıda prim gününe ulaşanlar emeklilik için gereken toplam prim günü sayısını tamamlamadan emekli olabilmektedirler.

Kısmi Emeklilik

SGK'nın sağladığı kısmi emeklilik, eksik prim günü olan çalışanları kapsamaktadır. Bu sistemde çalışma yıllarına ve sigorta türlerine göre belirlenen 3600, 4500 veya 5400 prim günüyle emekli olmak mümkündür. Bu özellikle çalışma hayatlarının belirli dönemlerinde işsiz kalanlar için büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Emeklilik Yaş Şartı

SGK'nın sunduğu kısmi emeklilik fırsatından faydalanmak için tek bir önemli koşul var: Emeklilik yaşına ulaşılmış olması. Türkiye'de kadınlar için 58 yaşından sonra, erkekler içinse 60 yaşından sonra emeklilik mümkün. Bu yaş şartını sağlayan sigortalılar SGK'ya başvurarak emeklilik işlemlerini başlatabiliyor.

Prim Günü Şartları

EYT kapsamında olmayanlar için 3600 prim günüyle emeklilik mümkünken, EYT dışındaki SSK'lılar için bu sayı 4500'e çıkıyor.

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