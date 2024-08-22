SGK 3600 gün primi olana direk maaş yatırıyor

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Bazı çalışanlar hayatlarının çeşitli dönemlerinde işsiz kaldıkları için yeterli prim günü biriktirememiş olabilirler. Ancak SGK bu kişilere özel bir fırsat sunarak eksik prim günüyle bile emekli olmalarını sağlamaktadır. Bu sistem kapsamında belirli sayıda prim gününe ulaşanlar emeklilik için gereken toplam prim günü sayısını tamamlamadan emekli olabilmektedirler.

Kısmi Emeklilik SGK'nın sağladığı kısmi emeklilik, eksik prim günü olan çalışanları kapsamaktadır. Bu sistemde çalışma yıllarına ve sigorta türlerine göre belirlenen 3600, 4500 veya 5400 prim günüyle emekli olmak mümkündür. Bu özellikle çalışma hayatlarının belirli dönemlerinde işsiz kalanlar için büyük bir avantaj sağlamaktadır.