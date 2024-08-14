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SSK prim giriş tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz! Ve 7 yöntem tek tek raptiyelendi

Erken emeklilik hayali kuranlar için çeşitli yöntemler mevcut ve bu yöntemler belirli şartları sağlayan vatandaşların daha erken emekli olmasına olanak tanıyor. SSK prim giriş tarihine göre değişen erken emeklilik yaş tablosu çalışanlar arasında en çok merak edilen konulardan biri. Erken emeklilik için uygulanabilecek 7 formül ise bu süreçte öne çıkıyor. Bu formüller çalışanların emeklilik yaşını düşürebilmesi için kritik ipuçları sunuyor. Erken emeklilik planları yapanlar için bu yöntemler büyük bir fırsat sunuyor.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 08:36 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 08:36
SSK prim giriş tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz! Ve 7 yöntem tek tek raptiyelendi

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Milyonlarca çalışanın hayali, emekli olarak düzenli bir gelire kavuşmak. Peki, çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ederken, bunu nasıl öne çekebilirler? İşte emeklilik şartları ve erken emekliliği mümkün kılan yöntemler hakkında bilmeniz gerekenler!

Kısmi Emeklilik

15 yıl süre ve 3600 gün primi tamamlayanlar, kısmi emeklilik adı verilen yöntemle emekli olabiliyor. Kadınlarda yaş şartı 58, erkeklerde ise 60 yaş olarak belirlenmiş. Ancak, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için bu şartlar geçerli. Sonrasında prim günü 4500'e, yıl şartı ise 25'e çıkıyor.

Yıpranma Payı

Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler ve gemi adamları gibi meslek grupları için sigortalılık sürelerine belli oranda gün ekleniyor ve işe giriş tarihi geriye çekiliyor. Eklenen günlerin yarısı kadar süre yaş şartından düşülüyor.

Çocuk Avantajı

Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı sunuluyor. Bu yöntemle, 3 çocuğa kadar yapılan borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl erken emekli olma şansı doğuyor. Ana şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması. Staj yapan anneler için de bu durum geçerli olup, stajdan sonraki çocuklar için yapılan borçlanmalar, işe giriş tarihini geri çekiyor.

Askerlik Borçlanması

Erkek çalışanlar için askerlik süreleri, hem yaşı geri çekerken hem de prim kazandırıyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik süresi borçlanılarak, sigorta giriş tarihi borçlanılan gün kadar geriye çekiliyor. Böylece, erkekler en az 1 yaş önce emeklilik hakkı elde edebiliyor.

Yüzde 60 Sağlık Raporu

İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. Burada yaş şartı aranmaz ve en az 1800 gün prim yeterli. Malulen emekliler, çalışmaya devam ettikleri sürece emekli maaşını alamıyor.

Vergi İndirimi

En az yüzde 40 engellilik oranı ile vergi indirimi alan engelli çalışanlar, yaş şartına bakılmaksızın emekli olabiliyor. Bu durumda, işe giriş tarihlerine göre değişen sürelerle, 15 yıl 3600 günden başlayarak 18 yıl 4680 güne kadar emeklilik mümkün oluyor.

Anneye Prim

Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan anneler için, 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Bu süre yaş şartından da düşülüyor, böylece 4 yıl çalışan bir anne, 5 yıl çalışmış gibi sayılıyor ve erken yaşta emekli maaşı alabiliyor.

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