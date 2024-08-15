Ve netleşti! SSK 4A 4B ve 4C’lilerin beklediği haber geldi: SGK az önce duyurdu!

Emeklilik Süreci Nasıl İşler?

Emeklilik süreci, kişinin çalıştığı süre boyunca ödediği primler ve sigortalı olduğu süreye bağlı olarak gelişir. Emekli olabilmek için belirli bir sigortalılık süresini doldurmak ve gerekli prim gün sayısına ulaşmak gereklidir. Emeklilik başvurusu yaparken dikkate alınması gereken bazı önemli adımlar şunlardır:

Sigortalılık Süresi ve Prim Gün Sayısı: Sigortalılık süresi, kişinin ilk sigorta giriş tarihinden itibaren hesaplanır. Emekli olabilmek için belirli bir süre boyunca sigortalı olmak ve yeterli prim gün sayısını tamamlamak gerekir.